Pouvoir d’achat : le buget des Français à rude épreuve

Chaque fois qu’il veut faire le plein, ce Montpellien recherche la station du coin la moins chère. Actuellement, le litre de gazole est à 1,45 euros, 0,25 centimes en plus qu’il y a un an. Mais David Valles n’a pas le choix avec 40 kilomètres de voiture par jour. On a fait le calcul avec lui, il dépense chaque mois 30 euros de plus qu’en 2020. À quelques kilomètres de là, ce couple se fait livrer du fioul. Jeannine et Pierre Delrieu sont retraités. En 2021, leurs pensions n’ont quasiment pas augmenté. Pour le même montant que l’année dernière, 476 euros, Jeannine a obtenu 200 litres de fioul en moins. Dans cette maison, on se chauffe et on cuisine au gaz. Faycal Lahfa vit avec 1 420 euros net par mois. Il a encore ses trois enfants à domicile. Et en un an, les factures mensuelles sont passées de 52 à 65 euros, soit 13 euros de plus. Enfin, il y a aussi les dépenses au supermarché. Chantal Rivet fait environ 150 euros de courses par semaine. Elle a deux enfants et a constaté quelques augmentations. Alimentation, énergies, électroménagers ou vêtements, depuis septembre dernier, les prix ont augmenté de 2,1% sur tout le territoire. Et chacun ici craint que cette hausse se poursuive.