Pouvoir d'achat : le cash fait de la résistance

Vous les pensiez de plus en plus rares, détrompez-vous ! Depuis quelques mois, pièces et billets sont bien présents dans vos porte-monnaies. C'est la solution pour certains afin maîtriser son budget en période d'inflation. Le montant moyen d'un retrait au distributeur est de 120 euros. Une fois retiré, pas question de dépenser n'importe comment cet argent. Sur les réseaux sociaux, de plus en plus d'utilisateurs partagent leurs conseils pour mieux gérer son argent liquide à l'euro près. Les enveloppes dédiées à chaque poste de dépenses, minutieusement réparties dans chaque pochette est la technique. Annick Muffat, créatrice de contenu Tiktok "Madame Budget", a adopté ce système il y a deux ans et son enveloppe shopping est à 40 euros. Vous êtes nombreux à garder précieusement son argent liquide, quatre billets sur dix restent au chaud sous les matelas ou remplissent les tirelires. Mais peut-on parler d'un retour en force du cash ? Pas vraiment, le nombre de distributeurs automatiques de billets passé de 60 000 il y a dix ans à 45 000 aujourd'hui, en témoigne. TF1 | Reportage M. Beringer, M. Chaize, S. Fargeot