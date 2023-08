Pouvoir d'achat : le succès croissant des marques distributeurs

Les produits de marque distributeur sont devenus incontournables dans les rayons. Ils sont estampillés au nom des grandes surfaces. Les Français se tournent de plus en plus vers eux, pour préserver leur pouvoir d'achat. Ils sont plus abordables depuis l'inflation. Au rayon petit-déjeuner par exemple, 4,15 euros pour le chocolat d'un distributeur contre 6,14 euros pour une grande marque, c'est presque deux euros de différence. Mais s'agit-il exactement des mêmes produits ? Ils ne sont jamais complètement identiques. Mais en même temps, ils sont extrêmement proches. Résultat, en juillet 2023, les ventes des produits de marque de distributeur ont progressé de 4,2%. Les marques nationales ont chuté de 7,3%. L'autre explication de cet engouement est les fameux paniers anti-inflation. Peu importe la grande surface, il est à chaque fois constitué par des produits de sa propre marque. C'est pratique pour gonfler les ventes. En mettant en avant les produits maisons, les enseignes de la grande distribution sont-elles en train de prendre le dessus sur les grandes marques ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Roux, R. Sygula, B. Hacala