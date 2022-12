Pouvoir d'achat : le succès des trains à petite vitesse

Ce mardi matin en gare de Nantes, on ne pouvait pas rater le fameux Ouigo classique et sa couleur fuchsia. Le départ est prévu à 6h30 pour Paris, et c'est près de quatre heures de voyage. C'est long mais pour Stéphane, l'essentiel est ailleurs. "J'ai payé seize euros. Normalement, un aller pour Paris, c'est 88 euros en tarif normal sur un TGV", dit-il. Et un autre passager d'ajouter, "il faut partir plus tôt et puis, ça double le temps du trajet. Ça se fait, quand on peut faire des économies". Ces trains ne circulent que sur deux lignes : Paris-Nantes et Paris-Lyon. Sur cette dernière, le prix est imbattable, seize euros pour 4h50 de trajet. En TGV, c'est à peine deux heures mais, c'est beaucoup plus cher, entre 30 et 100 euros. "Ça ne vaut pas le TGV, c'est sûr. Il n'y a pas de prise, il n'y a pas Internet. Mais voilà, juste pour quatre heures", lance une passagère. Et si vous aviez pris la voiture : un, vous ne seriez pas allé plus vite ; deux, vous auriez payé plus cher ; trois, vous auriez pollué davantage. Le prix d'un trajet Ouigo classique ne dépasse jamais 30 euros. Mais en contrepartie, ne vous attendez pas à un confort cinq étoiles. Ces trains Corail datent des années 80 et depuis, rien n'a vraiment changé. "Ce qui est d'origine dans ce train, c'est tout. Et on a mis des éléments de confort en plus. On a refait complètement les têtières. On a rehaussé complètement les sièges. Et on a gardé ces sièges ultra confortables", explique Cécile Boucaut, directrice "Ouigo train classique" à la SNCF. Les sièges, mais aussi les tables, sont les mêmes qu'il y a 30 ans, seule nouveauté : les emplacements pour vélo. Face au succès de ces trains, la SNCF pourrait élargir son offre à d'autres destinations, comme Marseille, Bordeaux ou même Bruxelles. TF1 | Reportage P. Corrieu, N. Hesse et G. Bertrand