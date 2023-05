Pouvoir d'achat : l'eau en bouteille résiste

Quand vous avez soif, votre boisson préférée, c'est encore bien souvent l'eau en bouteille. Quatre verres d'eau consommés sur dix sont issus d'eau minérale. Les marques ne s'y trompent pas. Au rayon, des dizaines de références de toutes les tailles, de toutes les couleurs. La France fait partie des dix pays qui consomment le plus de bouteilles d'eau au monde. Chaque Français boit 135 litres d'eau en bouteille par an. C'est quasiment un litre tous les deux jours. Alors, pourquoi cet engouement ? Souvent vendu en pack, quand on regarde le détail, chaque unité, chaque bouteille, vous coûte entre 18 et 50 centimes d'euros. C'est cher. L'inflation, le prix des emballages ont creusé l'écart avec l'eau du robinet, qui coûte jusqu'à 100 fois moins. À cela, s'ajoute une autre réalité. Les nappes phréatiques dans lesquelles puisent les marquent sont en tension. Volvic doit réduire ses prélèvements de 5%. La marque Hépar a fermé deux sites de forage sur six. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage N. Robertson, J. Maviert, C. Moutot