Pouvoir d'achat : les aides ciblées compensent-elles l'inflation ?

À quelques euros près, depuis dix ans, sa pension est toujours la même. Mais cela va changer. Alain, retraité, touche 2 040 euros par mois. Fin juillet, il empochera 60 euros en plus. Comme tous les retraités français, il va bénéficier de la revalorisation des pensions, plus 4%. Le barème de l'impôt sur le revenu va lui aussi être revu à la hausse. Alors, même si vous gagnez plus, vous ne paierez pas plus d'impôt. Armand, lui, n'est pas imposable. Il est bénéficiaire du RSA et touche 565 euros par mois. Ce quinquagénaire travaille quand même comme aide-soignant intérimaire. Mais il effectue souvent ses missions à près de 30 km de son domicile. Or, le carburant coûte cher. Armand est en ce moment en pleine formation pour trouver un emploi durable. RSA, minimum vieillesse... Les minimas sociaux vont être revalorisés de 4% dès juillet. Donc, pour lui, c'est 23 euros en plus chaque mois. Les fonctionnaires, eux aussi, attendaient un coup de pouce de l'État, comme Maria. Cette enseignante gagne 1 920 euros net par mois. Mais le montant de sa revalorisation reste encore inconnu à ce jour. "Il faudrait beaucoup plus, peut-être à hauteur d'au moins 200 à 300 euros pour un salaire comme le mien, et voire beaucoup plus pour un salaire de débutant", espère-t-elle. Le gouvernement a promis une hausse des salaires des fonctionnaires dès juillet prochain. TF1 | Reportage M. Poissonnet, E. Spertino