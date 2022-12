Pouvoir d'achat : les aides que vous pouvez toucher en décembre

À l'approche de Noël, les Français vont avoir un coup de pouce, pour soutenir le pouvoir d'achat au mois de décembre. À partir du 12, les locataires de logements sociaux pourront, pour la quatrième année consécutive, bénéficier d'un chèque énergie, en faisant la demande auprès de leur bailleur social. Les personnes éligibles pourront toucher jusqu'à 600 euros. En vigueur depuis 1998, la prime de Noël est versée directement par Pôle emploi ou la caisse des allocations familiales, pour les bénéficiaires des minima sociaux. Le nombre d'enfants dans le foyer fait partie des critères pour déterminer le montant de cette prime, qui est comprise entre 152 et 442 euros. À partir du 20 décembre, douze millions de ménages vont recevoir automatiquement un chèque énergie exceptionnel. Les montants de cette aide évoluent entre 100 et 200 euros, là encore selon la composition et les revenus du foyer. Pour les Français se chauffant au bois, ils auront une aide comprise entre 50 et 200 euros. Cela se fera à partir du 22 décembre, et pourra être demandée en déclarant votre facture de bois, sur le site du gouvernement. Toutes ces diverses primes sont bienvenues pour les foyers modestes, car le 31 décembre soir, la remise carburant de 10 centimes par litre prendra fin. TF1 | Reportage C. Abel, B. Hacala, M. Alibert