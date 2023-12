Pouvoir d'achat : les bonnes affaires de Noël

Un magasin de jouets à l'approche de Noël, des milliers de références, quelques promotions... mais en moyenne, les prix ne bougent pas par rapport à l'année dernière. À quelques exceptions près. Les produits de la marque Buki France coûtent moins cher qu'en 2022. "La main hydraulique, qui est désormais au prix de 29,90 euros, était à l'époque à 32,90 euros. Et on a le Studio mode Deluxe qui est désormais à 34,90 euros, qui était à 36,90 euros. Ça permet de soutenir les ventes de certains de nos produits", précise Julien Boulonne, chef de produit chez Buki France. Autrement dit, limiter la chute des ventes qui concerne l'ensemble du marché des jouets. Au total, l'entreprise a baissé le prix de 46 références sur 300. Comment ? Tout simplement en réduisant la taille des emballages. Par exemple, le coffret à l'image coûtait 32,90 euros l'année dernière. Aujourd'hui, la boîte est plus petite et le prix est passé à 27,90 euros. Quant aux produits stars de Noël, la facture sera plus salée. Le foie gras, le saumon et même les chocolats coûtent plus cher que l'année dernière. Mais au milieu de toutes ces hausses, le prix de la Saint-Jacques, lui, est en baisse. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Corrieu, D. Blondeau, S. Deperrois