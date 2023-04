Pouvoir d'achat : les bonnes affaires des fins de marchés

Il est 13h15 dans le quartier de Wazemmes à Lille, c'est la fin du marché, l'heure choisie par beaucoup de clients pour faire les achats, notamment aux étals des fruits et légumes. "Ils bradent les prix et là, on profite.", témoigne une cliente. "J'ai regardé les tomates, ils sont à 2,50 euros. Là, il fait à 2 euros, c'est que du bonheur.", ajoute une autre. L'explication est simple : les maraîchers préfèrent baisser très fortement les tarifs juste avant la fin du marché, plutôt que de repartir avec de la marchandise. "Dimanche, le melon valait 1,80 euro. Aujourd'hui, on l'a mis à 1,50 euro pour essayer de le débarrasser, mais ça ne se vend pas. Donc, il faut bien le mettre à 1 euro", précise Sofiane, maraîcher. Et depuis l'inflation galopante et l'augmentation des prix partout, sur les marchés, les consommateurs ont petit à petit changé leurs habitudes : ils attendent la fin du marché pour acheter. Mais la flambée des prix pousse certains à aller beaucoup plus loin. À Nantes, à la toute fin du marché, des consommateurs glanent des produits. TF1 | Reportage S. Hembert, S. Guerche, Agirbas