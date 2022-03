Pouvoir d'achat : les Français font les comptes

Nous avons rencontré quatre Français au hasard aujourd'hui pour nous parler de leur pouvoir d'achat. Émilie Houvet, 34 ans, est en recherche d'emploi. Elle a deux enfants, vit en couple. Et depuis quelques mois, elle fait beaucoup plus attention lorsqu'elle va faire ses courses. Objectif, ne pas dépasser son budget de 120 € par semaine pour nourrir quatre personnes. De plus en plus difficile à tenir. Une fois les courses terminées, faut-il encore les rapporter à la maison. Obligée de prendre la voiture bien souvent, à la station-essence toute proche, nous rencontrons Éric Jouin, 53 ans. Il est éducateur et il subit comme tous les Français la flambée des prix du carburants. Pour lui et son épouse, la facture carburant s'est alourdie de 200 € par mois. Le prix de l'essence, une inquiétude majeure pour tous nos interlocuteurs aujourd'hui. À l'image de Cécile Croy, 35 ans, assistante dans une PME de huit salariés dans le Nord. Pour venir travailler, elle roule chaque jour 100 km aller-retour. Certes, son salaire a légèrement augmenté depuis son embauche il y a sept ans, mais avec 1 400 € net par mois, elle est contrainte de limiter ses autres dépenses. S'il y a bien un secteur qui n'a d'autres choix que de se déplacer, c'est l'artisanat. Kévin Dalloni a 37 ans. Il est plombier et il doit en plus s'adapter à la hausse des prix de ses matériaux. Avec la crainte que certains travaux soient reportés voire annulés par des clients en attendant des jours meilleurs. TF1 | Reportage C. Adriaens-Allemand - G. Vuitton - M. Fiat - V. Capus