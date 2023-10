Pouvoir d'achat : les patrons de café trinquent

Les café-bistrots de Chartres sont de plus en plus vides, en cause, votre pouvoir d'achat qui ne cesse de baisser. Pour conserver sa clientèle et rester attractif, le café Serpente du centre-ville a contenu les hausses des prix de sa carte. L'objectif est de rester rentable malgré des factures d'énergies et des coups des matières premières qui ont flambé depuis le début de l'année 2023. Les bistrots sont durement touchés par l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat. Résultat, beaucoup mettant la clé sous la porte, ils étaient 200 000 dans les années 60 contre 34 000 aujourd'hui. À Paris, Alain Fontaine, patron du bistrot-restaurant Le Mesturet, a perdu la moitié de ses couverts en moins d'un an. Selon lui, l'inflation n'est pas la seule raison, mais la concurrence séduit de plus en plus. L'autre difficulté pour les patrons de café-bistrots, c'est le remboursement des prêts garanties par l'État, accordé pendant le Covid. Pour défendre l'art du bistrot à la Française, certains acteurs du secteur souhaitent mieux encadrer l'appellation. Et pourquoi pas inscrire nos cafés au patrimoine mondial de l’Unesco ? TF1 | Reportage L. Deschateaux, S. Fortini