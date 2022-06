Pouvoir d'achat : les petits arrangements du déjeuner au bureau

Magalie habite à dix minutes de voiture de son lieu de travail. Pendant ses deux heures de pause le midi, elle pourrait rentrer chez elle. Mais depuis trois mois, la gestionnaire commerciale préfère déjeuner à son bureau pour économiser de carburant, d'autant plus que son budget ne le lui permet pas. De nombreux salariés ont de plus en plus fait ce choix. Certains ont renoncé à déjeuner au restaurant le midi, comme ces employés d'une entreprise de livraison de fioul. Désormais, face à la baisse du pouvoir d'achat, ils mangent leurs propres repas préparés dans la salle de pause, comme l'explique Amélie Belamy, l'une d'entre eux au micro du 20H de TF1. Leur patron leur alloue un forfait de 14 euros par repas le midi. Avec cette nouvelle organisation, ils arrivent à épargner en moyenne une dizaine d'euros par jour. C'est le cas notamment de Johan. Cet assistant de direction économise un plein par mois depuis qu'il ramène son repas au bureau. Et grâce à cela, il peut faire plus de loisirs. Comme la majorité des salariés qui ont opté pour le déjeuner au travail, Johan espère reprendre un jour ses anciennes habitudes. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Santos