Pouvoir d'achat : les astuces d'un roi du stockage

Au moindre manque, pas question pour la famille d'Ange de faire les courses en urgence. Direction une pièce stratégique de la maison, avec code obligatoire, pour accéder à ce trésor. Un cellier, ou plutôt une sorte de supermarché contenant des montagnes de paquets de pâtes, des conserves, des sauces : l’équivalent d’un an et demi de consommation. Peu de produits frais, viandes et légumes sont aux congélateurs, pour le reste, on mange surtout dans cette famille des aliments de longue conservation, rangés méthodiquement pour éviter les pertes. Au départ, ils stockaient pour faire quelques économies avec des achats en gros. Mais avec l’inflation, cette stratégie est devenue beaucoup plus rentable. Ticket de caisse à l’appui, Ange a fait ses calculs : au total, il plus de 150 euros d'économies par mois. Conséquences, les courses ce n’est plus une fois par semaine, mais une fois tous les mois et demi et en ciblant les promotions. Ça donne ce caddie impressionnant, avec une facture de 270 euros. L’objectif de la famille est de ne plus rien acheter lors du pic de l’inflation annoncé dans quelques mois. Une stratégie que le fils n'hésite pas à partager sur les réseaux sociaux. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Dépret, B. Poizeuil