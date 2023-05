Pouvoir d'achat : les salaires augmentent-ils vraiment ?

Les salaires sont devenus le point de crispation dans les entreprises. Piquet de grève, débrayage, négociations annuelles houleuses... Les employés ont-ils obtenu des hausses ? 2022 a-t-elle été l'année record espérée ? Oui. Entre mars 2022 et mars 2023, en France, les salaires ont augmenté de 4,6%. C'est quasiment du jamais-vu. Il y a forcément des disparités. Les entreprises de la restauration ou de l'énergie ont été plutôt généreuses, celles de l'immobilier ou de la construction beaucoup moins. Est-ce suffisant face à l'inflation ? "On a une augmentation forte des salaires. Mais pour autant, ça ne couvre pas la hausse du coût de la vie qui est plutôt de 6%. Ce qu'on appelle le salaire réel, une fois qu'on enlève l'inflation, est en baisse. Ce qui est assez rare en réalité", répond Mathieu Plane, directeur adjoint du département Analyse et Prévision de l'OFCE. Et maintenant ? Le SMIC sera réévalué dès que l'inflation dépasse 2%. Pour les autres, cela se jouera entreprise par entreprise. Et si vous souhaitez défendre votre cause auprès de votre employeur, évitez de parler inflation. Selon les premières études, les hausses de salaires à venir devraient être aussi importantes que celles de l'an passé. TF1 | Reportage M. Poissonnet, V. Gauquelin, C. Meunier