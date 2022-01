Pouvoir d'achat : leurs astuces pour arrondir les fins de mois

Trois personnes et trois solutions pour arrondir ses fins de mois. Malika Bendao est mère au foyer avec un seul salaire, celui de son mari et quatre enfants à charge. Il est difficile de joindre les deux bouts. Il y a un mois, elle s'est inscrite sur cette application. Des particuliers font directement appel à ses services via la plateforme. Sa mission, livrer toutes sortes de choses : vos courses, un bouquet de fleurs ou même vos clés oubliés au bureau. Le tarif de la course dépend de la distance pour compenser le carburant utilisé. De son côté, Tommy Dat n'a même pas besoin de sortir de chez lui. Son complément de revenus : il l'obtient grâce à sa cave. Des mètres carré inutilisés qui lui rapportent 50 euros par mois. Mettre à profit son temps libre, et même son savoir-faire. Alan Gayet a rendez-vous chez ce particulier pour une réparation. Une mission de bricolage qu'il fait en plus de son métier d'agent de maintenance. Il a répondu à une annonce publiée sur un site de services entre particuliers. Chaque mois, cette activité pourrait lui rapporter jusqu'à 400 euros. De plus en plus de plateformes proposent de compléter vos revenus. Au-delà de 3 000 euros par an, les sommes perçues doivent être déclarées au fisc. T F1 | Reportage L. Deschateaux, M. Perrot