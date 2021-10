Pouvoir d’achat : l’inquiétude des retraités

La plupart des retraités rencontrés par nos journalistes ce jeudi matin touchent la retraite complémentaire, mais ils constatent que leur pouvoir d'achat ne cesse de baisser. C'est le cas de Daniel et Betty Tavernier. Ils nous ont accueillis chez eux. Âgés de 70 ans, ils gagnent un peu plus de 3 000 euros par mois, à deux. Daniel fut enseignant, mais Betty a travaillé dans le privé. Elle touche donc une retraite complémentaire. Et l'augmentation de 1% ne lui paraît pas suffisante. En effet, elle aurait préféré une augmentation "qui tienne le coup". En outre, le couple s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus mettre de l'argent de côté comme avant. Ils sont même obligés de puiser dans leur réserve pour finir le mois. Alors, ils ont tenté de comprendre pourquoi. Leur enquête commence dans un classeur qui contient les factures d'énergie. De son côté, Betty a aussi fait ses comptes. Elle a constaté que faire les courses coûte aussi plus cher et elle trouve l'augmentation des prix affolante et son ticket de caisse "plus cher qu'avant". Du coup, avec l'hiver qui approche, Daniel a trouvé une astuce pour dépenser moins, allumer le feu grâce aux coques de noix et de pistache qu'il conserve dans un sac. Ainsi, leur cheminée va fonctionner de plus en plus. À chaque retraité, sa méthode pour éviter la flambée de factures.