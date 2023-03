Pouvoir d'achat : on a testé la nouvelle enseigne discount

Il y avait beaucoup de monde depuis ce mercredi matin dans les allées de la nouvelle enseigne de discount, Toutjust. Ses produits sont annoncés moins chers de 5%à 10%qu'ailleurs. Les clients sont venus faire de bonnes affaires. À des tels prix, on ne va pas s'attendre à ne trouver que des spécialités locales, car beaucoup de produits viennent aussi de plus loin. Ce n'est pas la première fois qu'un supermarché tente de casser les prix. À leurs débuts, Lidl, mais aussi Leclerc s'y sont essayé en supprimant les intermédiaires avec les fournisseurs. Aujourd'hui, le directeur de l'enseigne Toujust, utilise la même stratégie. Il n'y a pas de centrale d'achat. Voilà pourquoi 70%des marques sont ici inconnues du grand public. Son plan ne s'arrête pas là. Le distributeur reverse aussi un quart de ses bénéfices à ses fournisseurs. Selon Olivier Dauvers, journaliste, spécialiste de la consommation et de la grande distribution, “c'est du jamais-vu”. L'enseigne compte ouvrir, d'ici la fin de l'année, une quarantaine de magasins, partout dans le pays. TF1 | Reportage V. Dépret, G. Vuitton, A. Cazabonne