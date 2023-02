Pouvoir d'achat : on a testé le panier inflation des supermarchés

C'est le nouvel argument pour attirer les clients en magasin, 150 produits à prix coûtant. Dans cette liste, on nous a promis qu'on pouvait trouver tout ce dont on avait besoin. Alors, on a fait le test. Commençons d'abord par les rayons hygiènes. 500 ml de shampoing pour 1,6 euro, le prix est imbattable. "C'est bien si ça tombe ce dont on a besoin. Tout le problème, il est là", déclare un client. Dans d'autres rayons, on ne trouve aucune promotion. Par exemple, il n'y a pas de dentifrice ni de protection périodique à prix coûtant. L'enseigne fait mieux sur le nettoyage. Savon de Marseille, lessive, liquide vaisselle... Passons maintenant à l'alimentaire. Des petits pois-carottes, des haricots rouges, des lentilles, il y a un petit peu de tout au rayon aux rayons conserves. Pour le petit déjeuner, là encore, on a le choix. On trouve de la brioche, des pains au lait, des pains au chocolat et même des céréales. Pour être sûr de faire de bonnes affaires, nous avons comparé les tarifs. Entre les marques distributeurs et les marques nationales, l'écart s'accentue. À prix coûtant, on trouve un pot de sauce bolognaise à 3,37 euros/kg, comptez 4,80 euros/kg pour celui de marque nationale. Pour l'enseigne, c'est aussi un moyen de vous faire pousser les portes du magasin. TF1 | Reportage L. Kebdani, S. Roland, N. Martineau