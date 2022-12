Pouvoir d'achat : on ne fait plus les courses comme avant

Chaque jour, il est aux premières loges. Jérôme Renaud est caissier, et il a souvent face à lui des clients qui se serrent toujours plus la ceinture. Renoncer à un article au dernier moment, c'est le symbole d'une inflation qui touche de plus en plus les consommateurs. Les clients sont obligés de faire leurs courses autrement. De prendre de nouvelles habitudes au moment de remplir leur caddie. "Les gens diminuent leur quantité, aussi bien à la boucherie qu'à la charcuterie traditionnelle", lance Matthieu Grall, directeur de Leclerc dans le Finistère. C'est la seule façon de maîtriser un budget souvent très serré. Jean-Louis a trouvé une autre solution. Une scanette lui permettant de voir son ticket de caisse en temps réel est devenu son meilleur allié. Plus de 15% des clients de ce magasin utilisent l'appareil et quand il n'est pas proposé, certains reprennent le réflexe de faire une liste de courses. Une sorte de garde fond, face aux tentations. En cette période de forte inflation, toutes les astuces sont bonnes pour faire des économies. TF1 | Reportage C. Diwo, C. Ebrel, R. Cann