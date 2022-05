Pouvoir d’achat : oui, certains prix baissent !

Il faut avoir l'œil pour les dénicher. À côté de la majorité des produits dont les prix augmentent, quelques-uns sont en baisse. Le prix du jambon, de la lessive, des couches et des soins pour bébés a diminué depuis un an. La baisse n'est pas très importante. Côté hygiène, le prix des couches culotte a baissé de près d'1,56%, celui de la lessive de 2,28% et des soins pour bébé de moins d'1%. Selon cette spécialiste, ce sont les distributeurs qui sont à l'origine de cette baisse. "Il y a eu une interdiction de faire des grosses remises sur l'alimentaire et les distributeurs pourraient être toujours généreux par rapport à leurs clients. Ils ont déporté les grosses promotions sur ces produits d'hygiène-là. À force de cumuler toutes ces promotions, ça fait baisser la moyenne des prix sur les 12 derniers mois", explique Élisabeth Cony, fondatrice de Madame Benchmark Côté alimentaire, le prix du jambon cuit a diminué d'1,32%. La raison : la baisse des exportations vers la Chine qui a fait chuter le cours du porc en Europe. Mais avec la hausse du prix de l'alimentation animale et de l'énergie, cette baisse ne devrait pas durer. De la même façon avec la hausse du cours de papier, le prix des couches culotte pourrait repartir à la hausse ces prochains mois. T F1 | Reportage H. Corneille, C. Chevreton, C. Souhaut, A. Gatien, L. Poinsatte