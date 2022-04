Pouvoir d'achat : pourquoi le prix des conserves s’envole

Produit phare des petits budgets, la boîte de conserve n'échappe à la hausse des prix. Le prix des conserves de légumes a augmenté de 4% en moyenne. C'est encore plus pour les plats cuisinés. Dans cette usine du Sud-ouest, on met en boîte du cassoulet. Problème : tous les ingrédients coûtent aujourd'hui plus cher à commencer par le canard. "Le stock est un peu vide puisque nous sommes en pleine crise de la grippe aviaire. Tout ce qui est pénurie, ça se paye un peu plus cher", explique le directeur industriel Alexandre Guevaer. Pour faire des économies, l'usine a augmenté la production d'une autre recette : le cassoulet au porc. C'était sans compter la guerre en Ukraine et ses conséquences sur l'élevage porcin. "On va avoir un impact sur le prix d'achat. On était sur une base de l'ordre de 1,25 euro le kilo de carcasse, on est là sur des bases de 1,67 euro". Autre difficulté à laquelle se confrontent tous les fabricants : la boite elle-même a vu son prix augmenter de plus de 30% en moyenne. Depuis le conflit en Ukraine, les cours de l'aluminium et de l'acier se sont envolés. Les professionnels de la conserve ont les yeux rivés sur les courbes. Après, "une légère décrue sur la fin de l'année 2021, patatras la guerre en Ukraine et les cours repartent à la hausse. C'est du jamais vu depuis 50 ans. L'acier et l'alu représentent un tiers et la moitié du prix de revient. Je suis obligé d'augmenter mes prix", souligne Jérôme Foucault, président du conseil de l'Adepale France. Les conserves n'ont donc peut-être pas encore atteint leur prix record. Pour limiter la hausse, les professionnels de la filière ont entamé des négociations avec la grande distribution. TF1 | Reportage L. Kebdani, M. Poujol, T. Valtat, A. Janon, D. Salmon, R. Cassan, T. Lesgoirres