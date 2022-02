Pouvoir d'achat : pourquoi les Français boudent les soldes ?

Dans cette boutique de prêt-à-porter à Vincennes (Val-de-Marne), les étiquettes affichent en grand les dernières démarques des soldes d'hiver. Elles pourraient aussi servir à illustrer la perte de chiffre d'affaires du patron sur cette période, estimée à -20% par rapport à l'année dernière. "L'effet télétravail s'est fait ressentir. Ils travaillent de chez eux en jogging et ils n'ont pas besoin de changer de garde-robes. Il y a vraiment une chute inhabituelle. Mais pour le moment, on se pose beaucoup de questions", explique Roger Zarrouk, responsable de magasin "Spotland". Les stocks n'ont jamais été aussi pleins. "On va devoir faire des opérations spéciales, peut-être vendre à perte pour déstocker et continuer à rentrer des nouvelles collections". Partout dans l'Hexagone, les boutiques d'habillement ont subi une baisse d'activité de 24% sur les soldes d'hiver. Une baisse qui s'explique par la crise, les promotions et surtout les achats en ligne. Vous êtes de nombreux à avoir ce réflexe. Les articles de mode représentent plus de la moitié des achats en ligne. La preuve dans cette enseigne de e-commerce : les soldes ont été un succès, avec presque quatre fois plus de commandes qu'à l'habitude dès le premier jour des promotions. "Les gens ont pris l'habitude aujourd'hui d'acheter sur Internet. Les irritants, c'est typiquement l'attente en caisse, le fait de devoir essayer ses produits. Parfois, il y a des queues aussi devant les cabines d'essayage", souligne Karine Schrenzel, présidente de "3 Suisses & Rue de commerce". Autre raison de la baisse de fréquentation en magasin : les Français se tournent vers la seconde main comme Niaouli Auzolles, 24 ans. Avant, elle était addicte aux soldes. Depuis deux ans, c'est terminé. La jeune femme fait bien de meilleures affaires en friperie ou sur des sites de revente entre particuliers. "Je n'aurai jamais pu acheter tous les vêtements que j'ai achetés là si ce n'était pas de seconde main". En deux ans, les achats de prêt-à-porter de seconde main ont bondi de 140%. Ce qui fait de 2021 l'année de tous les records sur ce marché. TF1 | Reportage T. Leproux, O. Cresta, S. Humblot, I. Robin, C. Bouchereau, E. Levy