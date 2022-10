Pouvoir d’achat : quand les œufs remplacent la viande

Et si vous remplaciez la viande ou le poisson par des œufs ? Dans un supermarché en région parisienne, de plus en plus de consommateurs font ce choix. Le plus souvent, pour des raisons économiques. Depuis le début de l'année 2022 d'œufs de poule en cage, les moins chers, ont bondi de 17%. Les bio, eux, ont reculé de 6%. C'est la preuve que le prix est aujourd'hui l'un de ses principaux atouts. Y a-t-il un risque pour la santé à se passer de certaines protéines animales et les remplacer par des œufs ? Nous avons posé la question au Dr Corinne Chicheportiche-Ayache, médecin nutritionniste. Elle nous a expliqué que l'œuf est une protéine idéale. Si l'œuf est la protéine la moins chère, son prix a aussi sérieusement augmenté et fait un bon de 15 à 20% en moyenne depuis un an. En cause, là encore, l'énergie et la flambée des céréales, notamment le blé, le maïs et l'orge, qui sont indispensables à l'alimentation des poules. TF1 | Reportage F. Chadeau, M. Alibert, N. Clerc.