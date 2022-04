Pouvoir d'achat : quelles seront les premières mesures ?

À peine élu, Emmanuel Macron a prévu de sortir le carnet de chèques. L'une de ses premières mesures, l'instauration d'un chèque alimentation. Son montant n'est pas encore connu, mais huit millions de Français les plus modestes vont le toucher dès l'été. Une aide supplémentaire pour subvenir aux dépenses du quotidien et notamment, à la hausse du prix des produits alimentaires. Une priorité selon cette économiste. Pour combattre l'inflation à la pompe, la réduction de 18 centimes par litre d'essence qui devait prendre fin le 31 juillet sera prolongée. Quant au blocage du prix du gaz et de l'électricité, il ira au-delà du 30 juin sans doute jusqu'à la fin de l'année. Certains revenus vont également bénéficier d'un coup de pouce. Deux catégories sont notamment ciblées : les fonctionnaires et les retraités. Les premiers vont avoir droit à une revalorisation du point d'indice. Un gain de 35 euros par mois au minimum sur le bulletin de paie des quelques 5,5 millions de fonctionnaires. Les pensions de retraite seront, elles aussi, revalorisées une deuxième fois cette année, indexées sur l'inflation, soit 4% d'augmentation, tout comme les minima sociaux. RSA, primes d'activités ou encore allocations de solidarité, leur montant va augmenter et leur versement sera simplifié. Mais pour bénéficier de ces coups de pouce, il va falloir être patient. Ces mesures ne devraient être mises en place qu'à partir de cet été. TF1 | Reportage C. Diwo - A. Gaudin - T. Fribourg