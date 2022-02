Pouvoir d’achat : se regrouper pour payer mon cher

Chaque semaine, Nathalie vient récupérer sa commande dans la boulangerie "Graines de boulanger". "C'est pour notre association. En tout, il y a douze personnes qui ont passé commande". Depuis trois mois, elle s'est associée à une trentaine de voisins pour acheter groupés. Le but est d'obtenir des réductions. Dans cette boulangerie, c'est 10% sur tous les produits. Même la commerçante y gagne. "C'est une commande en grosse quantité. Donc sur la quantité, on s'y retrouve". Au-delà du prix, ce collectif d'acheteurs y voit un autre avantage. Plus besoin de parcourir des kilomètres pour faire les courses, Nathalie se charge de tout. Se réunir pour obtenir des meilleurs tarifs est également possible avec votre assurance habitation. Des milliers de consommateurs se sont inscrit sur Selectra, une plateforme spécialisée dans les achats groupés. Celle-ci va négocier auprès des compagnies d'assurance des contrats à prix cassés. "Plus on est nombreux, plus on peut avoir une influence sur les prix des fournisseurs. Aujourd'hui, si chaque pré-inscrit demande à ses voisins et à sa famille de rejoindre l'opération, on aura plus de poids au moment de la négociation". Parfois, ils sont moins nombreux, mais ça marche aussi. Aurélien fait partie d'un groupe de 70 consommateurs. Ensemble, ils ont demandé à ce vendeur de vélos une réduction et ont obtenu 5% sur toute la boutique. De quoi s'offrir le vélo de ses rêves. Le vélo haut de gamme repéré par Aurélien coûtait 5 000 euros. Avec la réduction, il ne paiera que 4 750 euros. Pour le gérant, l'opération a un coût, mais elle permet de se faire connaître. "C'est gagnant parce qu'il y a plus de monde dans la boutique. C'est gagnant aussi pour le client parce que ça lui permet de pouvoir se faire plaisir avec un beau vélo". Mais attention ! Pour profiter de ces réductions, il faut être à l'affût. Les périodes d'inscription sont souvent courtes et les offres limitées dans le temps. TF1 | Reportage E. Despatureaux, L. Poupon, J.Y. Chamblay, S. Rolland, N. Laurent, J. Dejode