Pouvoir d'achat : toutes les entreprises pétrolières vont-elles faire un geste ?

Depuis juillet dernier, la facture de gaz de Marie Le Sénéchal n'a cessé de s'alourdir. Payée au Smic avec un enfant à charge, elle a bénéficié en décembre dernier du chèque énergie de 100 €. Ce mois-ci, elle va toucher 100 € supplémentaires, non pas de l'État, mais de son fournisseur TotalEnergies. En France, 200 000 clients du géant pétrolier vont bénéficier de cette ristourne, les mêmes qui sont éligibles au chèque énergie proposé par le gouvernement. Autre mesure, à partir de lundi et pendant trois mois, dans les stations du groupe, vous économiserez 0,10 €/l sur l'essence ou le diesel. Seule condition : que la station soit située dans une commune de moins de 6 000 habitants, là où se déplacer en voiture est indispensable. Pour le moment, aucun autre groupe pétrolier n'a lancé de telles mesures, mais les grandes surfaces, elles, proposent depuis plusieurs semaines des opérations commerciales : carburant à prix coûtant, ou encore litre d'essence à 1 €. Dans cette enseigne, vous pouvez dépenser la différence via un bon d'achat en magasin. Pour cette experte, ces opérations sont aussi une stratégie ciblée. Des coups de pouce bienvenus, mais qui restent pour la plupart limités dans le temps. Alors que dans les semaines à venir, les prix de l'énergie et des carburants devraient continuer d'augmenter. TF1 | Reportage T. Leproux - A. Cazabonne- P. Rousset