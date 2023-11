Pouvoir d’achat : très cher saumon

À l'approche de Noël, le rayon Poissonnerie va s'agrandir chaque semaine. Du saumon fumé, plus cher cette année 2023. Pas de quoi inquiéter les clients, ils sont prêts à dépenser plus, pour avoir ce produit incontournable sur leur table. Dans l'hypermarché "Leader offre Poissonnerie", les prix ont bondi de 9 % en moyenne. Alors pour ne pas faire fuir les clients, l'enseigne multiplie les coups marketing. Comment expliquer des prix si élevés ? Pour comprendre, nous sommes allés en coulisse, là où la star des fêtes est fabriquée. Les salariés s'activent à Boulogne-sur-Mer. Ils vont produire 400 tonnes de saumon à l'approche de Noël. Le poisson est gardé sur les lieux précieusement, il provient principalement de Norvège. Un produit convoité, coté en bourse, cette année, le fabricant l'a acheté 20 % plus cher. Dans l'usine, Marcel Baey, les salaires sont aussi revalorisés cette année. La main-d'œuvre coûte donc 4 % de plus. Quant aux emballages, leur prix a grimpé de 30 % en un an. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Lamhaut, Z. Ajili, T. Joire