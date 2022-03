Pouvoir d'achat : une addition plus salée au restaurant ?

Jusqu'à 2 euros de plus par plats. Le restaurant "Coco's dinner" à Fleurieu-sur-Saône (Rhône) n'a pas d'autres choix que d'augmenter ses tarifs à la carte face à la hausse des prix des matières premières. "On n'a pas le choix. En fin de mois, on ne boucle pas. Ce n'est pas possible de devoir payer la marchandise plus chère qu'on la vend", explique le gérant, Christophe Schmidt. Parmi les plats qui ont plus de succès, les travers de porc. "On le payait 11 euros le kilo. Aujourd'hui, il est passé à plus de 13 euros le kilo. On passe 160 kilos par mois", poursuit-il. Dans deux semaines, l'ensemble des prix devrait bondir avec une nouvelle augmentation de 15%. Pour les clients du restaurant, la note sera de fait plus élevée. "Il faut bien qu'ils puissent vivre. Donc, s'ils doivent augmenter pour pouvoir continuer à survivre, c'est normal", dit l'un d'eux. Dans cet autre restaurant lyonnais, la carte change chaque semaine. Les clients viennent pour une formule entée plat dessert à 28,50 euros. "Rapport qualité prix, c'est la force des Saveurs du bistrot. Si je monte, je n'aurai pas la même clientèle non plus", affirme le gérant Damien Combe. Pourtant, les charges s'accumulent. Électricité, gaz, salaire... Tout a augmenté de 10% en moyenne. Alors quand la cheffe passe commande auprès de son fournisseur, il faut surveiller les prix qui flambent depuis le début de la guerre en Ukraine. "Tout ce qui est première nécessité, c'est vraiment chaque semaine. C'est révisé et réactualisé", affirme Adrian Boschet, fournisseur de produits frais de l'entreprise "Gineys" à Vienne (Isère). Exemple avec l'huile de tournesol, il faut compter 3,75 le litre, soit 60 centimes de plus que la semaine dernière. Au moment de faire les compte, le gérant du restaurant ne cache pas par son inqsuiétude. Les restaurateurs font tous les ajustements possibles en espérant que les prix se stabiliseront au plus vite. TF1 | Reportage S. Agi, E. Nappi