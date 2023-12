Pouvoir d'achat : vers un record de revente des cadeaux de Noël ?

Laure et sa fille font leur tri. Comme en 2022, elles ont décidé de revendre certains de leurs cadeaux sur Internet. Au total pour cinq produits, Laura espère gagner 150 euros à la revente. Un petit plus pour améliorer le quotidien, c'est aussi la tentation de Soun. Il a fait ses comptes en revendant un livre et un micro, il espère une quarantaine d’euros. Mais il a encore un peu de mal à l’assumer. Et vous, revendre vos cadeaux pour faire quelques économies, le feriez-vous ? Revendre, ça pourrait être une solution pour certains interviewés. D’autres ne sont pas d'accord. Pourtant, vous n’avez jamais été aussi nombreux à revendre vos cadeaux. Le jour de Noël, sur un des principaux sites spécialisés, 350 000 annonces sont déposées le 25 décembre. “Pour la première fois, ce sont les motivations économiques qui passent devant, puisque pour 70 % des Français, il faudra épargner cet argent ou encore payer les factures avec ce qu’on va pouvoir récupérer de la vente des cadeaux”, explique Sarah Tayeb, directrice générale adjointe chez eBay France. En 2022, la revente des cadeaux de Noël vous a rapporté en moyenne une cinquantaine d’euros. TF1 | Reportage R. Sygula, A. Gay, C. Jouanneau