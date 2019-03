Poux : comment traiter les enfants ?

C'est le cauchemar de nombreux parents à chaque rentrée des classes. Chaque année, plus des 100 millions de personnes dans le monde attrapent des poux. Une mère de famille a donc lancé l'hashtag "balance ton pou", sur les réseaux sociaux. Elle incite tous les parents à traiter leurs enfants pendant les deux premières semaines de mars. Quelles sont donc les méthodes les plus efficaces ? C'est notre question du jour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.