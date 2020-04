Pr Éric Caumes : "Au bout de quinze jours de réanimation, on n'est plus contagieux"

Interrogé sur l'état des patients à la sortie des services de réanimation, le professeur Éric Caumes estime que l'on peut en sortir très fatigué surtout quand on y est resté longtemps. Certains malades y restent quinze jours, d'autres peuvent y rester jusqu'à 21 jours. Plus on reste longtemps en réanimation, plus on en sort affaibli. "Et au bout de 21 jours, le risque de contagion est très très faible" nous a-t-il expliqué. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.