Pr Jean-François Delfraissy : "Faire un maximum de tests nous permettrait de savoir exactement ce qui se passe"

Il y a plusieurs semaines, l'OMS a recommandé très fermement de tester le maximum de gens possibles. Selon le professeur Jean-François Delfraissy, cela permettrait d'avoir une meilleure idée de ce qui se passe exactement, en particulier pour les personnes fragiles. "Des commandes ont été réalisées. La France devrait pouvoir assez rapidement avoir un niveau de test beaucoup plus important dans les semaines qui viennent" a-t-il déclaré.