Pr Jean-François Delfraissy : "Le confinement est la seule solution que nous avons maintenant"

Ce mardi soir, les scientifiques ont jugé "indispensable" de prolonger la période de confinement pendant au moins cinq semaines. Le Pr Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique sur le Covid-19, a expliqué que la mesure a pour but d'"essayer de ralentir le nombre de contaminations de forme grave". "Les résultats du confinement, on ne peut les observer qu'après trois semaines... C'est la seule solution que nous avons maintenant", a-t-il ajouté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.