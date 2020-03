Pr Jean-François Delfraissy : "Pour l'instant, nous n'avons pas de traitement contre le virus"

Le Pr Jean-François Delfraissy a rappelé sur notre antenne que "pour l'instant, nous n'avons pas de traitement contre le virus et nous n'avons pas de vaccin". Au sujet des études initiées par le Pr Didier Raoult, il a déclaré que "les données du groupe de Marseille sont discutées au niveau de la communauté scientifique". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.