Pr Philippe Juvin : "Ça fait plusieurs jours que je demande un confinement total"

Ce jeudi après-midi lors de sa visite à l'Institut Pasteur, Emmanuel Macron a déclaré que le confinement n'était pas aujourd'hui strictement respecté. Beaucoup de nos concitoyens prennent encore cette mesure à la légère. Le chef de l'État se demande donc s'il ne faudrait pas durcir les règles. Interrogé sur ce sujet, le professeur Philippe Juvin s'est indigné "On ne confine pas en laissant les gens se balader en famille. Restez chez vous si vous ne voulez pas vous trouver aux urgences ou en réanimation". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.