Pr Philippe Juvin : "La mortalité touche les plus malades, en particulier ceux qui ont des pathologies cardiovasculaires"

Sur les patients admis au service des urgences à cause du coronavirus, le Pr Philippe Juvin a expliqué qu'il y a deux types de malades. Ceux qui ont des "symptômes de faible intensité" et ceux qui présentent une "difficulté respiratoire plus prononcée". "La mortalité touche les plus malades, en particulier ceux qui ont des pathologies cardiovasculaires", a-t-il souligné. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.