Pr Rémi Salomon : "J'en appelle solennellement à tous les personnels de santé de venir nous rejoindre dans les hôpitaux"

Intervenu sur notre antenne ce soir, le Professeur Rémi Salomon est revenu sur l'appel à la réquisition de personnels soignants lancé par Martin Hirsch. "La population de la région parisienne doit savoir qu'elle peut compter sur ses hôpitaux et ses soignants. Mais nous vivons ce jour-ci une course contre la montre. Le nombre de patients ne cesse d'augmenter. Nous ouvrons chaque jour des unités de réanimation supplémentaires pour pouvoir prendre en charge tous ces patients", a-t-il décrit. Et d'ajouter : "Le pic de l'épidémie est encore devant nous. Il est absolument impératif que nous ayons plus de personnels. J'en appelle solennellement à tous les personnels de santé quel qu'il soit de venir nous rejoindre dans les hôpitaux. Ils auront toutes les protections nécessaires", a assuré le président de la Commission médicale d'établissement centrale de l'AP-HP. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.