Pratiques abusives : les assureurs épinglés

Il y a deux mois, un retraité a envoyé un courrier recommandé à son assurance bancaire pour résilier son contrat, qui est trop cher. Pour lui, l'affaire était réglée. Mais il y a quelques jours, il s'est aperçu que son assurance continuait de lui facturer sa mensualité. Il a insisté en relançant six fois par téléphone pour enfin faire cesser le contrat. C'est une pratique abusive qui n'est pas exceptionnelle dans le secteur. 147 assureurs qui avaient déjà fait l'objet de signalement ont été contrôlés par la répression des fraudes. Ils sont plus d'un sur trois à avoir été épinglés pour infractions. Frais de résiliation caché, manque de transparence sur les conditions ou encore démarchage téléphonique abusif. Plusieurs d'entre nous en ont déjà fait les frais. Certains assureurs se font même passer au téléphone pour votre mutuelle. Il vous encourage à signer un simple avenant, qui n'est en réalité qu'un contrat d'assurance déguisé. C'est une pratique illicite. Comment éviter ces pièges ? Il faut jamais se presser et avoir qu'on a le temps pour se rétracter. TF1 | Reportage T. Leproux. M. Allibert, M.Simon