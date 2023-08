Pratiques commerciales trompeuses : ces influenceurs épinglés

Elle a immédiatement partagé la nouvelle à ses 100 millions et demi d’abonnés sur le réseau social Snapchat. L’influenceuse Poupette Kenza est sanctionnée par la répression des fraudes pour pratiques commerciales trompeuses. Dans le viseur, de la publicité cachée, notamment pour un produit de blanchiment dentaire dont elle s’empresse de faire à nouveau la promotion. Elle n’est pas la seule à avoir été épinglée par le gendarme de la consommation. Depuis le début de l’été, plus d’une dizaine d’influenceurs ont reçu des amendes ou des rappels à la loi pour ceux qui s’apparentent à de la publicité déguisée. Pour les abonnés, difficile de s’y retrouver car les publications des influenceurs ne sont pas toujours très claires, entre conseils façon bonne copine et contenu sponsorisé. Les contrôles vont s’intensifier dans les mois à venir. En juin, le Parlement a adopté une loi encadrée davantage les pratiques des influenceurs et renforcé les sanctions. TF1 | Reportage E. Payro, F. Moncelle, C. Jouanneau