Prato, la ville italienne où tous les vêtements se recyclent

Qu'ils soient trop petits, abîmés ou définitivement passés de modes, que deviennent nos vêtements une fois le tri de notre penderie terminé ? Si une partie est détruite, une autre se voit offrir une seconde vie hors de nos frontières, comme en Italie. Dans ce pays, Prato, ville de la Toscane historiquement connue pour son textile, a pris le virage du recyclage. On traite des vêtements provenant du monde entier. De quoi recycler 8 000 tonnes de vieux textile chaque année, l'équivalent de 56 millions de t-shirts. Mais avant, il faut tout trier à la main. Ces vêtements voyagent jusqu'à Prato, car on y retrouve des machines uniques au monde. En à peine quelques minutes, elles déchiquettent, broient, lavent, et sèchent les tissus pour obtenir de la laine. Pour rappel, ces vêtements recyclés coûtent en moyenne moitié moins que ceux en laine classique. Par ailleurs, rien ne se jette à Prato. Preuve en est, la mairie n'a utilisé que des vieux vêtements pour isoler les futures halles de la ville. Une technologie qui devrait se démocratiser alors qu'en 2025, l'Union européenne va rendre obligatoire le tri des vêtements pour accélérer leur recyclage.