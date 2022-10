Précarité et gaspillage : même combat

Du bio ou des invendus, Louise récupère et redistribue à des familles d'Amiens. "C'est sympa, ça compte énormément surtout quand on est à la fin du mois et qu'on n'a pas tout", s'exprime un père de famille. Et ça ne leur coûte que 2 euros par an, le prix d'une carte d'adhérent. Louise Boyard a créé "Les Robin.e.s des Bennes" pour lutter contre le gaspillage et la précarité en même temps. En France, chaque année, près de 20% de la nourriture produite finit à la poubelle. Même chez un maraîcher qui ne fait que du bio, certains légumes sont condamnés d'avance. Théophile fait partie des 30 producteurs et commerçants que Louise a démarché. Carottes, courgettes, aubergines, la jeune femme repart ce matin-là avec 40 kg de légumes frais. "Avant, je pensais qu'on pouvait changer tout le système. Et aujourd'hui, j'ai découvert qu'on ne va pas changer le monde, mais à notre échelle, on peut changer des petites choses qui ont toute leur importance. Changer des choses dans la vie des gens, au quotidien, ça a tellement de valeur", confie-t-elle. C'est auprès d'un supermarché de la banlieue d'Amiens qu'elle a commencé à changer les choses, il y a trois ans. Elle venait la nuit récupérer les invendus dans les poubelles. Une loi interdit pourtant de les jeter, mais elle ne concerne que les supermarchés de plus de 400 m². "Pour les autres, il n'y a aucune obligation. Mais après, c'est au bon vouloir des directeurs et directrices", ajoute Louise. TF1 | Reportage S. Pinatel, A. Poupon, C. Aguilar