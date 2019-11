Précarité étudiante : que disent les chiffres ?

Être étudiant dans l'Hexagone coûte en moyenne 1 150 euros par mois. Le logement et l'alimentation occupent la moitié de leur budget. Pour financer leurs études, deux jeunes sur dix travaillent. Neuf sur dix sont aidés financièrement par leurs parents. Et seuls quatre étudiants sur dix touchent une bourse. Elle peut atteindre 561 euros par mois selon les revenus de la famille. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.