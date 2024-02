Prêche anti-français : l'imam peut-il être expulsé ?

La mosquée de Bagnols-sur-Cèze (Gard) est dans la tourmente, après l'ouverture d'une enquête par la justice à l'encontre de son imam Mahjoub Mahjoubi. On lui reproche ses propos diffusés sur les réseaux sociaux. Selon son avocat, son client aurait fait un simple lapsus. La préfecture affirme pourtant avoir reçu d'autres signalements ces dernières semaines pour des propos sur le peuple juif ou la place de la femme. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin demande donc son expulsion du territoire français. Mahjoub Mahjoubi est arrivé dans le pays en 1989 et dispose d'un titre de séjour valable jusqu'en 2029. La préfecture peut le révoquer, mais la procédure prend plusieurs mois. Il faudra également prouver que les propos tenus représentent une menace pour la sureté de l'État ou un trouble à l'ordre public. L'imam Mahjoubi est marié avec une Française et a trois enfants nés dans l'Hexagone. Ce sont autant d'éléments qui pèsent dans la décision finale, comme l'explique Me Élodie Journeau, avocate spécialisée en droit des étrangers. Si un arrêté d'expulsion est pris, il peut être contesté devant le tribunal administratif. L'imam est de nationalité tunisienne. Il faudra aussi que son pays d'origine accepte de l'accueillir. TF1 | Reportage M. Perrot, M. Belot, B. Guenais