Précoce et abondante : la neige blanchit les Alpes

Vingt centimètres de neige tombés en une journée, aussitôt dans la saison, c'est un phénomène rare pour les habitants de la Rosière (Savoie). "Ça fait à peu près cinq ans qu'on n'a pas vu de neige de telle qualité", confie l’une d'entre eux. Il faut déneiger pour se garer et les blocs de neige cachent parfois des surprises. "C'est la balade quotidienne. Y en a qui sortent en ville et nous, on a la chance d'avoir justement cette neige", affirme une autre habitante. Au Val Thorens, au Pra-Loup et aux Contamines-Montjoie, depuis quelques jours, les Alpes connaissent d'importantes chutes de neige, dès 1 200 mètres par endroit. C'est une bonne nouvelle pour les professionnels. On range les vélos et on sort les affaires d'hiver. "On va mettre ça en place, on a un mois pour se préparer. Un gros gros boulot, en attendant avec impatience nos vacanciers", affirme Marc Pirard, gérant du magasin de sport Skiset à la Rosière. Des nouvelles chutes de neige sont annoncées tous les week-ends. Jusqu'à 50 centimètres, il y a de quoi convaincre certaines stations d'ouvrir leurs portes dès la fin de la semaine prochaine. TF1 | Reportage C. Gerbelot, F. Marchand