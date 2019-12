Prélèvement à la source : où en est-on un an après sa mise en place ?

Le prélèvement à la source a déjà rapporté plus de deux milliards d'euros aux caisses de l'État, soit le double de ce qui était prévu. Il y a un an, cette mesure suscitait une grande inquiétude. Depuis, les choses se sont plutôt bien passées, même si certains déplorent un manque de communication des impôts. Si la mesure est aujourd'hui fonctionnelle, quelques ajustements ont été indispensables. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.