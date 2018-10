Prélèvement à la source : certaines entreprises dévoilent en avance les nouvelles fiches de paie

Les 29 millions de travailleurs sur notre territoire vont sans doute recevoir leur fiche de paie à la fin de ce mois d'octobre. Et pour certains, une nouvelle ligne pourrait apparaître tout en bas de la page. Il ne s'agit pas d'une erreur, mais une décision prise par leurs employeurs. En effet, ces derniers veulent déjà préparer, psychologiquement, leurs salariés au prélèvement à la source. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.