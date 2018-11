Prélèvement à la source : le choc de la feuille de paie

Certains employés ont été confrontés à une simulation de paie. Le but était de les habituer au prélèvement à la source prévu pour le mois de janvier 2019. Leurs premières réactions face à ce changement sont jugées nécessaires par les employeurs. Chacun peut demander à faire recalculer son taux de prélèvement quand il le souhaite. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.