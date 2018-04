Prélèvement à la source : les entreprises seront-elles prêtes ?

Une révolution fiscale nous attend le 1er janvier 2019 : le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Avec ce nouveau dispositif, ce sont les entreprises, et non pas les services fiscaux, qui vont collecter cet impôt, qui sera ensuite déduit de votre feuille de paie. Alors, les trois millions d'entreprises, présentes sur notre sol, sont-elles prêtes à affronter ce grand chambardement ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.