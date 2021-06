Premier match de préparation à l’Euro : les Bleus retrouvent leurs supporters

Dans les travées de l'Allianz Riviera, le stade de Nice, les 26 Bleus choisis par Didier Deschamps ne réalisent peut-être pas. Mais après une année de confinement, de frustrations et de compétitions annulées, ils emportent avec eux notre envie de faire la fête, de nous rassembler et de les voir gagner. Alors, certes, ce soir, le stade sera vide, mais au départ des joueurs il y a à peine une heure, les abords de leurs hôtels ne l'étaient pas. "On attend vraiment Karim Benzema. C'est son grand retour", se réjouit un jeune supporter. Le joueur du Real de Madrid sera titulaire ce mercredi soir, six ans après sa dernière apparition en Bleus. Les regards des supporters se focalisent forcément sur lui. Mais, c'est le groupe que Didier Deschamps essaie de mettre en valeur. L'effectif est désormais au complet car Kanté, Zouma et Giroud ont été impatients de retrouver leurs coéquipiers. Les amateurs du ballon rond, les supporters sont impatients de voir leur équipe jouer. Ils veulent voir du spectacle même si les tribunes ne peuvent pas être remplies ce soir. Le match débute après le couvre-feu et sera donc à huis clos. Il n'y aura pas non plus de supporters dans les bars. Pourtant, l'enthousiasme est bien là.