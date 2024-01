Premier permis à 17 ans : avec eux sur les routes

Cassidy est l'une des premières dans le pays à pouvoir prendre le volant à seulement 17 ans. La jeune femme a obtenu son permis le mois dernier. Elle a pu le passer à 17 ans, car elle était en conduite accompagnée. Depuis quelques jours, elle goûte enfin à la liberté. Après une semaine au volant, elle manque encore d'expérience. Et ce permis à 17 ans attire les candidats. Maëly a 16 ans, et vient une fois par semaine. Son objectif est de passer le permis dans les prochains mois. "C'est plus facile de se déplacer en voiture, j'habite à la campagne, il n'y a pas de transport... Je ne peux pas toujours demander à mes parents, parce qu'ils ont un travail très prenant", explique-t-elle. Mais pour avoir ce permis, encore faut-il une place pour passer l'examen. Dans l'auto-école ECCAM Caen, il y a embouteillage. Le délai est de 3 mois pour avoir un créneau disponible. Chaque année, plus d'un million de personnes passent le permis de conduire. En 2024, avec le permis dès 17 ans, il pourrait y avoir 200 000 candidats supplémentaires. TF1 | Reportage L. Barbier, C. Ebrel, A. Coulon